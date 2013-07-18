Російські прикордонники стверджують, що українські рибалки їх таранили

Російські прикордонники в Азовському морі перед зіткненням з українським човном переслідували його за порушення, і втікачі, намагаючись відірватися, "різко змінили курс у бік переслідувачів", в результаті їх судно перекинулося. З такою заявою в четвер виступило прикордонне управління ФСБ по Краснодарському краю.

Як повідомляють РІА "Новости", за даними російської прикордонної служби, напередодні прикордонники побачили, що "маломірне судно без розпізнавальних знаків знаходилося в закритому для плавання районі, поблизу коси Должанська Азовського моря".

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"Російські прикордонники, несучи службу на прикордонному сторожовому катері" Мангуст ", виявили човен напередодні ввечері. Після безрезультатних спроб зв'язатися з порушниками командир прикордонного катера прийняв рішення зблизитися на допустиму відстань і оглянути судно. Однак човен дав хід і попрямував у бік узбережжя України. Прикордонники почали переслідування, продовжуючи подавати звукові та піротехнічні сигнали, з метою зупинки втікачів", - йдеться в повідомленні. У ньому зазначено, що, "намагаючись відірватися від російських силовиків, судно-порушник здійснило небезпечний маневр - різко змінило курс у бік переслідувачів, порушивши міжнародні правила попередження зіткнення суден у морі".

"В результаті човен навалився на борт прикордонного катера і перекинувся", - йдеться в заяві. Одного члена екіпажу переслідуваного судна прикордонники підняли на борт. "Чоловік пояснив, що на борту човна перебувало ще кілька людей. Російські прикордонники негайно приступили до порятунку людей", - додали в службі. Вже знайдені тіла двох загиблих, пошуково-рятувальні дії тривають.