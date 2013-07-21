Адвокати пропонують перекваліфікувати дії «врадіївських ґвалтівників»

Адвокати Радецький Р. С. та Стельмах Є. А., які представляють інтереси Ірини Крашкової, повідомляють, що поширена у ЗМІ інформація, що нібито Ірина Крашкова відмовляється давати будь-які свідчення чи пояснення є неправдивою. Про це УНІАН повідомили в адвокатському об'єднанні Intel-Pravis.

Прокуратурою Миколаївської області проводяться такі слідчі дії, як опитування підозрюваних та потерпілих, перехресний допит.

Ірина Крашкова надає свідчення, які відповідають її первинним показам.

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Один із підозрюваних активно сприяє органам слідства та дає показання, що співпадають із показаннями Ірини Крашкової.

Проте, адвокати висловлюють занепокоєння з приводу кваліфікації кримінального правопорушення.

Вони на підставі показань, які надає потерпіла Ірина Крашкова та один із підозрюваних вважають, що учинений особами злочин потребує кваліфікації, як закінчений замах на умисне вбивство.

У той час, як Прокуратура Миколаївської області кваліфікує дії підозрюваних, як розбійний напад із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та зґвалтування.

Враховуючи ці обставини, адвокатами Ірини Крашкової подано до Миколаївської обласної прокуратури відповідні процесуальні документи, в яких звертають увагу на необхідність зміни кваліфікації дій підозрюваних.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну жительку Врадіївки знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Постраждалу госпіталізували до реанімації. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, розбійний напад).

28 червня за підозрою у згвалтуванні, розбійному нападі і заподіянні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябиненко.

Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також вказала постраждала жінка.

За приховування обставин події затримано вже звільненого за наказом міністра начальника Врадіївського РВВС Віталія Синицького, який допомагав одному зі зловмисників створювати алібі, і заарештовано заступника начальника Врадіївського РВВС Михайла Кудринського, затриманого за підозрою у приховуванні матеріалів справи "врадіївських гвалтівників".