Парубій: таксист підтверджує участь двох врадіївських міліціонерів у згвалтуванні

Депутат Верховної Ради України від ВО «Батьківщина» Андрій Парубій заявив 10 липня журналістам у Миколаєві, що затриманий у справі про згвалтування і побиття у Врадіївці 29-річної Ірини Крашкової таксист Сергій Рябіненко надає свідчення, що в здійсненні злочину брали участь обидва міліціонери.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Парубія, він сьогодні спілкувався з прокурором Миколаївської області Андрієм Курисем і, за його даними, з слідством співпрацює лише один з трьох підозрюваних.

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«Обидва міліціонери, які обвинувачуються в згвалтуванні, відмовляються співпрацювати зі слідством. Фактично, сьогодні ми маємо свідчення таксиста Рябіненка. Він називає прізвища і на запитання, чому не називав Євгена Дрижака в перший день, говорить: тому що той був на волі", - заявив народний депутат.

За його словами, сьогодні потерпіла надаватиме свідчення слідству.

"Сьогодні, фактично, будуть проведені перші повноцінні слідчі дії. Адвокат, яка працює з нею, (потерпілою - УНІАН) вже два дні, говорить, що Ірина готова давати свідчення. І на сьогодні ми маємо, як мінімум, свідчення таксиста, свідчення потерпілої з приводу того, що було два міліціонери", - сказав Парубій.

За його словами, капітан міліції Дрижак не зможе уникнути покарання.

"Немає жодних сумнівів, що Дрижак був одним з тих, хто по-звірячому гвалтував і намагався вбити Ірину. Ми наполягаємо на тому, щоб була кваліфікація «замах на вбивство». Ми вважаємо це принциповою позицією, - сказав нардеп"

У той же час він додав: "Працівники прокуратури сказали, що не розглядають такий варіант, і їм необхідно завершити слідчі дії, щоб підготувати обвинувальний вирок".

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, згвалтування, розбійний напад). За підозрою в скоєнні цього злочину затримано лейтенанта міліції Дмитра Поліщука і єгеря Сергія Рябіненка.

Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також вказувала потерпіла жінка.

За приховування обставин події затримано звільненого начальника Врадіївського РВВС Віталія Синицького, який допомагав одному із злочинців створювати алібі, і арештовано заступника начальника Врадіївського РВВС Михайла Кудринського, якого затримано в рамках розслідування справи про "врадіївських гвалтівників" за підозрою в приховуванні матеріалів.

Жителі Врадіївки Миколаївської області вирушили пішим ходом до Києва, де мають намір вимагати звільнення Захарченка з посади міністра внутрішніх справ України і переатестації громадськими комісіями всіх працівників міліції.

Учасники ходу планують 18 липня в Києві на Майдані Незалежності почати безстрокову акцію протесту.