У Криму через аварійне приземлення перекинувся літак (фото)
15:59, 21 липня 2013Суспільство
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Ан-2 внаслідок втрати потужності двигуна здійснив аварійне приземлення та перевернувся на кабіну.
Аварійне приземлення / Фото ДСНС
У Криму внаслідок аварійного приземлення перекинувся літак, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в автономії.
Згідно з повідомленням, 21 липня в с. П’ятихатка Красноперекопського району під час виконання сільськогосподарських робіт на рисових чеках літак Ан-2 внаслідок втрати потужності двигуна здійснив аварійне приземлення та перевернувся на кабіну.
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Повідомлення про інцидент надійшло до служби порятунку м. Красноперекопськ о 9.35, на місце події виїхала мобільно-оперативна група пожежно-рятувальної служби. Постраждалих немає, причина аварії встановлюється та проводиться розслідування обставин події.
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