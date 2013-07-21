У Криму через аварійне приземлення перекинувся літак (фото)

У Криму внаслідок аварійного приземлення перекинувся літак, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в автономії.

Згідно з повідомленням, 21 липня в с. П’ятихатка Красноперекопського району під час виконання сільськогосподарських робіт на рисових чеках літак Ан-2 внаслідок втрати потужності двигуна здійснив аварійне приземлення та перевернувся на кабіну.

На тему: На Буковині упав саморобний літак: двоє загиблих

Повідомлення про інцидент надійшло до служби порятунку м. Красноперекопськ о 9.35, на місце події виїхала мобільно-оперативна група пожежно-рятувальної служби. Постраждалих немає, причина аварії встановлюється та проводиться розслідування обставин події.