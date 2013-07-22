У Харкові вночі горіла 5-поверхівка
08:41, 22 липня 2013Суспільство
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У Харкові вночі сталася пожежа у 5-поверхівці, евакуйовано 11 мешканців.
Пожежники врятували 11 мешканців / Фото : stihi.ru
Сьогодні в 00.05 у Харкові у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового будинку виникла пожежа на площі 40 кв. м.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, о 3.15 пожежу було ліквідовано.
У ході гасіння пожежі рятувальники за допомогою висувних драбин та автодрабини врятували 11 мешканців (у тому числі трьох дітей) квартир на верхніх поверхах. Жертв і постраждалих немає.
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Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.
На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Харківській області.
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