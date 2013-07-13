У Харкові згоріла 4-поверхова будівля Міноборони (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа в цій будівлі по вул. Володарського, 46, виникла 13 липня о 1-й годині ночі.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено дах та чотири поверхи на загальній площі 3 тис. 500 м2.

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До місця події було направлено 11 пожежно-рятувальних підрозділів, 3 автодрабини та 3 одиниці спеціальної техніки. О 03.36 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

У повідомленні також зазначається, що ця 4-поверхова будівля не експлуатується.