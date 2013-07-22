Сьогодні мають судити організатора Врадіївської ходи

Про суд над Василем Любарцем на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк.

Організатора Врадіївської ходи звинувачують у порушенні правил проведення мирних зборів, пише Радіо Свобода.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 18 липня міліція розігнала мітинг, який проводили жителі смт Врадіївка, де в ніч на 27 червня співробітники міліції зґвалтували жінку.

Також до мітингувальників приєдналися столичні громадські активісти. Учасники акції встановили намети. Ввечері 18 липня міліція почала зносити ці намети. Людей били, вихоплювали з натовпу по одному. Щонайменше троє журналістів «5-го каналу» постраждали під час розгону мітингу.

19 липня на прес-конференції начальник ГУ МВС в м. Києві Валерій Коряк повідомив, що бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» під час знесення наметів учасників акції протесту з Врадіївки не порушували інструкції.