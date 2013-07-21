Учасники Врадіївської ходи мають намір знову встановити намети на Майдані

Учасники Врадіївської ходи мають намір наступної суботи, 27 липня, знову встановити намети на Майдані Незалежності у Києві та відновити нічні чергування.

Про це заявив організатор акції Василь Любарець, повідомляє «5-й канал».

”27 липня опівдні ми знову виходимо на Майдан, і там, звичайно, буде мітинг, і ми ставимо намети безстроково на Майдані. Тобто вже ночувати не будемо за межами Майдану”, - сказав він.

Нині триває збір підписів громадян, які також невдоволені діями міліції, - їх назбирали близько 200. Залишатися поблизу Стели Незалежності кілька десятків людей збираються до 22.00, а завтра мають намір повернутися.

«5-му каналу» у прес-службі столичної міліції повідомили, що правоохоронці не розганятимуть акцію протесту, однак наголосили, що втрутяться, якщо мітингувальники почнуть порушувати закони.

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Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 18 липня міліція розігнала мітинг, який проводили жителі смт Врадіївка, де в ніч на 27 червня співробітники міліції зґвалтували жінку. Також до мітингувальників приєдналися столичні громадські активісти.

Учасники акції встановили намети. Ввечері 18 липня міліція почала зносити ці намети. Людей били, вихоплювали з натовпу по одному. Щонайменше троє журналістів «5-го каналу» постраждали під час розгону мітингу.

19 липня на прес-конференції начальник ГУ МВС в м. Києві Валерій Коряк повідомив, що бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» під час знесення наметів учасників акції протесту з Врадіївки не порушували інструкції.