Яку мову при звертанні приємно чути українцям (опитування)

Майже 38% громадян України приємно, коли до них звертаються українською мовою, а 15% - коли російською.

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, на запитання «Що ви відчуваєте, коли незнайома людина звертається до вас українською мовою?», 37,8% респондентів відповіли, що їм це приємно. Варіант «Нічого особливого не відчуваю» обрали 59,4% опитаних, 1,2% відповіли, що звернення українською викликало б у них неприємні почуття.

На аналогічне запитання щодо російської мови, 15,4% відповіли, що таке звернення їм було би приємним, у 75,6% опитаних звернення російською мовою не викликало би особливих почуттів, а 5,6% таке звернення було би неприємним.

Звертання українською мовою викликають приємні почуття у 59,4% жителів заходу країни, 48,5% жителів центральних областей, 24% жителів півдня і 20,6% на сході України. Звертання російською мовою приємні 7,4% респондентів на заході країни, 15,3% — у центрі, 20,7% — у південних областях, 17,8% - у східних.

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*** Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 травня 2013 року. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування здійснювалося у 132 населених пунктах (із них 79 міських та 53 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.