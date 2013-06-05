Фаріон тішиться, що регіонали не прорахували наслідків «язикового» закону

Про це повідомила народний депутат України, член фракції ВО «Свобода», голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Ірина Фаріон у коментарі з нагоди річниці ухвалення в першому читанні Верховною Радою України проекту закону «регіоналів» Сергія Ківалова та Вадима Колесніченка “Про засади державної мовної політики”.

Як повідомляє прес-служба ВО «Свободи», Фаріон наголосила, що сьогодні не потрібно говорити про негативні аспекти цього закону (ухваленого в цілому 3 липня 2012 року – УНІАН), а потрібно брати до уваги його наслідки.

“Сталося не зовсім прогнозоване, прораховане і політтехнологізоване. Немає сенсу говорити про негативи "язикового" закону і знову сентименталити на тему як "вєлікій магучій" пригнічує "солов'їну" у її власному гнізді. Натомість, є сенс застановитися над тим, як діє математична операція перетворення мінусу на плюс у суспільній свідомості”, - зазначає Фаріон. При цьому депутат навела такі дані: лише 28% громадян України виступають зараз за надання іншій мові статусу державної супроти нещодавніх більш як 40%; лише 3% відсотки цьогорічних абітурієнтів обрали для написання текстів недержавну мову.

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«Мимоволі згадую, як саме після московських Валуєвського та Емського указів заборон української мови розквітла українська класична література другої половини ХIХ ст. і врешті політично структурувалося українське суспільство спершу через українофільську "Громаду". Саме у рік Валуєвського циркуляру (1863) теперішній наш славень "Ще не вмерла Україна" авторства юриста з Київщини Павла Чубинського опубліковано у львівському журналі "Мета", - наголосила депутат.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Верховна Рада України прийняла закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні.

Прийнятий закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менше 10% жителів говорять цією мовою.