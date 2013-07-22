Терміни видачі закордонних паспортів повертаються до норми - міграційна служба
Сьогодні, 22 липня, в регіони України відвантажена остання партія паспортів громадянина України для виїзду за кордон з терміном оформлення протягом 10 днів.
Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Державної міграційної служби.
Таким чином, як інформують у прес-службі відомства, оформлення та видача даних документів відбуваються у штатному режимі.
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Як очікується, за умови надходження достатньої кількості бланків від ДП «Поліграфкомбінат «Україна», найближчим часом будуть ліквідовані затримки у видачі паспортів у «звичайному» режимі, тобто в 30-денний термін, додали в міграційній службі.
ДМС України також інформує громадян про те, що станом на 22 липня черги для подання заяв на оформлення паспортів для виїзду за кордон, а також на отримання документів у територіальних підрозділах ДМС України практично відсутні.
Як повідомлялося, наприкінці червня в Україні виникла затримка з видачею закордонних паспортів. Вона була пов'язана зі зміною виробників бланків.
8 липня Державна міграційна служба та ДП «Поліграфкомбінат « Україна» уклали договір щодо закупівлі бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон, що дозволить нормалізувати ситуацію з видачею закордонних паспортів.
Раніше бланки закордонних паспортів виготовляв консорціум ЄДАПС.