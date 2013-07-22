ЗМІ: Викрадені картини Пікассо, Матісса і Моне не спалили, а закопали

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на румунське інформаційне агентство mediafax.ro.

Раніше Догару стверджувала, що спалила мінімум шість з семи згаданих полотен. За її словами, спочатку вона сховала валізу з краденими творами мистецтва в одному з покинутих будинків, потім закопала її на місцевому кладовищі, а потім спалила полотна в печі власного будинку.

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Жінка пояснила причину зміни свідчень тим, що злякалася за долю сина в момент його арешту в січні поточного року. "Після арешту сина в січні 2013 року я дуже сильно злякалася, розуміючи, що здійснений ним вчинок дуже серйозний, а вартість вкрадених ним картин дуже висока. Боязнь посилювалася ще й тим, що я не могла вийти з Раду на зв'язок, так як мій паспорт був прострочений", - розповіла вона прокурорам управління з розслідування випадків організованої злочинності та тероризму Румунії. Вона зазначила, що саме тоді попросила подругу сина допомогти перевезти картини від її сестри Марфи Марку.

"Приблизно 20-22 січня 2013 ми удвох на машині поїхали до сестри, яка передала мені валізу, в якій були картини, а також мисливську рушницю сина. Разом з Наталкою (подруга Раду) ми поїхали до неї додому і закопали картини у дворі напроти, знаючи, що там ніхто не живе", - розповіла Ольга Догару. Вже 24 січня вона вирішила знову переховати полотна, на цей раз закопавши їх на кладовищі навпроти свого будинку. Того ж вечора Догару разом зі своєю подругою реалізувала задумане.

Після перших свідчень жінки співробітники правоохоронних органів почали перевірку. Експерти Румунського національного історичного музею вивчають попіл, знайдений у печі. До завершення експертизи прокурори відокремили справу за фактом можливого спалення картин від справи за фактом крадіжки, представленої як особливо тяжкий злочин, що передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

У жовтні минулого року злочинці винесли з музею "Кюнстхал" (Kunsthal) в Нідерландах полотна "Голова Арлекіна" Пабло Пікассо, "Дівчинка, що читає" Анрі Матісса, "Міст Ватерлоо" і "Міст Чарінг-Кросс" Клода Моне, "Жінка перед відкритим вікно" Поля Гогена, "Автопортрет" Мейєра де Хана і "Жінка з закритими очима" Люсьєна Фрейда. Крім Ольги Догару, у справі про крадіжку проходять її син Раду Догару, Еуджен Даріе, Олександру Міхай Биту, Петре Кондрат і Адріан Прокоп.

Згідно з інформацією румунської преси, троє з фігурантів справи про крадіжку шедеврів Еуджен Даріе, Раду і Ольга Догару визнали свою провину.