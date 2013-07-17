Мати грабіжника спалила в пічці картини Пікассо, Гогена, Матісса

Про це 16 липня повідомляє Associated Press з посиланням на правоохоронні органи Румунії.

Як розповіла слідству Ольга Догару, мати підозрюваного Раду Догару, після арешту сина в січні 2013 року вона злякалася за нього і вирішила знищити всі докази. Спочатку вона закопала валізу з сімома викраденими картинами на кладовищі в селі Каракліу в Румунії. Через місяць, після того, як у селі почалися обшуки, вона викопала валізу і спалила її в пічці у себе вдома.

У прокуратурі розповіли, що експерти з Національного музею історії Румунії аналізують попіл, знайдений у печі в будинку Ольги Донару. На аналізи, за словами слідчих, можуть знадобитися кілька місяців. У прокуратурі підкреслили, що будь-які висновки про долю картин можна буде зробити тільки після результатів експертизи.

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Пограбування музею Kunsthal в нідерландському Роттердамі сталося 16 жовтня 2012 близько третьої години ранку. Невідомі, потрапивши у музей через аварійний вихід, менш ніж за дві хвилини винесли сім картин. Це були роботи Пікассо, Гогена, Матісса, Люсьєна Фрейда, Мейєра де Хаана і дві - Клода Моне. Картини були виставлені на експозиції, що відкрилася в жовтні 2012 року і приуроченої до 20-річчя галереї.

Експерти оцінюють загальну вартість викрадених картин в 100-200 мільйонів євро.

Перші арешти у справі про пограбування музею пройшли в січні 2013 року в Румунії, передає Лента.ру. Тоді були заарештовані троє чоловіків, які відмовилися визнавати свою провину. У тому ж місяці в будинку відомого в Румунії модельєра Каталіна Ботезату був затриманий його асистент. На початку березня в Роттердамі була арештована також румунка, яка є подругою одного з раніше затриманих чоловіків. Всі підозрювані не визнають свою провину.