Дорогі авто українці купують у Польщі - щоб не бачила податкова

Багаті громадяни України стали частими клієнтами польських автосалонів дорогих марок автомобілів, в яких купують собі машини, аби зайвий раз не привертати уваги українських податківців.

Про це пише польський портал Dziennik.pl.

"Хоча продавці нових автомобілів класу люкс не хочуть про це говорити, але, за нашими даними, польські салони ексклюзивних марок, такі як Bentley чи Porsche, особливо полюбили українці", - відзначає видання.

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Глава Jaguar Land Rover Polska Марчін Добмровський назвав неможливою таку конкуренцію між салонами в Україні та Польщі, оскільки це суперечить прийнятій практиці, та заявив, що ціни на авто практично не відрізняються.

Водночас глава Польської асоціації оренди та лізингу автомобілів Лешек Поморський сказав виданню, що українці купують автомобілі у Польщі не тому, аби це вийшло дешевше, а більш непомітно.

"Частина багатих українців воліє не робити великих покупок у себе, щоб уникнути складних питань податкових органів", - відзначає портал.

Dziennik Gazeta Prawna, котра входить в ту саму медійну групу, що і Dzennik.pl, додає, що автомобілі з польських салонів також активно купують громадяни інших держав Європейського Союзу, в першу чергу, Німеччини.

За даними газети, така покупка їм виходить дешевше, ніж в німецьких салонах, за рахунок послаблення національної польської валюти - злотого.

Деякі марки нових авто в салонах у Польщі можна купити на 5 тисяч євро дешевше, ніж в Німеччині.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня польська газета Rzeczpospolita написала про те, що польська влада вирішила посилити контроль за реєстрацією автомобілів на українців, оскільки пізніше вони нелегально використовуються в Україні та для контрабанди у Польщу.

Видання писало, що українці можуть купити б/у автомобіль у Польщі у 2-3 рази дешевше, ніж в Україні.

За даними польського МВС, за останній рік кількість українців, котрі були співвласниками зареєстрованих у Польщі автомобілів, зросла утричі - до майже 10 тисяч чоловік.