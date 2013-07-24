В Україні 640 тисяч абітурієнтів подали уже майже 2 мільйони заяв на вступ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки.

Зокрема, в електронному вигляді зареєстровано 508 тис. 700 заяв, у паперовому – 1 млн 432 тис.

До ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації подано всього 321 тис. 600 заяв, до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації – 1 млн 619 тис. 100.

За кількістю поданих заяв лідирує Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 46 тис. 867 заяв.

На тему: ЗМІ: Табачник урізав держзамовлення провідним вузам

Також у рейтингу 10 вишів за кількістю поданих заяв Львівський національний університет імені Івана Франка – 41 тис. 614 заяв; Національний університет «Львівська політехніка» – 39 тис. 046 заяв; Національний авіаційний університет – 38 тис. 768 заяв; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» – 36 тис. 950 заяв; Національний педагогічний університет імені Драгоманова – 32 тис. 661 заява; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара – 29 тис. 857 заяв; Харківський національний університет імені Каразіна – 28 тис. 734 заяви; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 23 тис. 340 заяв; Київський національний торговельно-економічний університет – 22 тис. 469 заяв.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 по 31 липня триває прийом документів у ВНЗ. Під час вступної кампанії, згідно з правилами прийому, кожен абітурієнт може подати всього 15 заяв на вступ (за заявою на три спеціальності до п'яти ВНЗ).