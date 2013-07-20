ЗМІ: Табачник урізав держзамовлення провідним вузам

Міністерство освіти і науки в 2013 році зменшило число бюджетних місць у провідних вишах з низки спеціальностей.

Водночас, повідомляє ZN.UA, навчальним закладам, які не входять до числа провідних, держзамовлення було збільшене.

Зокрема, напрямок підготовки "право", як і суспільні науки, цього року визнаний непріоритетним для держави. У лідерів рейтингу Міносвіти - КНУ ім. Шевченка (перше місце) і ХНУ ім. Каразіна (друге місце) урізані держзамовлення на підготовку юристів відповідно на 8% і 29%.

На тему: У Табачника розповіли, куди найбільше хочуть потрапити українські абітурієнти

У подібній ситуації опинилися і виші, що посіли третє-шосте місця рейтингу МОН.

Водночас, Дніпропетровському національному університету імені Олеся Гончара (ДНУ), що перебуває на сьомій сходинці рейтингу, Міносвіти додало 43% місць держзамовлення зі згаданого напрямку.

Опитані ZN.UA експерти підозрюють, що причина такого везіння ДНУ - особливі зв'язки цього вишу з першим заступником міністра освіти Євгеном Сулімою. Наказом міністра саме цього чиновника призначено головою конкурсної комісії МОН з відбору виконавців державного замовлення.

Крім того, у 2013 році потреби держави у фахівцях з напрямку "журналістика" скоротилися на 21%. Такі імениті виші, як ЛНУ ім. Івана Франка і КНУ ім. Шевченка, втратили відповідно 25% і 13% місць держзамовлення.

А в Одеській юридичній академії Сергія Ківалова вперше з'явилося держзамовлення за цією спеціальністю. Не забули у конкурсній комісії і про ДНУ, додавши йому 25% порівняно з минулим роком.

Як відзначає видання, аналіз розподілу держзамовлення за напрямком підготовки "міжнародна економіка" також здивував. Цього року держава замовила фахівців такого профілю на 7,8% менше. У найкращому навіть за рейтингом МОН економічному виші країни - КНЕУ ім. Гетьмана - кількість місць за цим напрямком скорочена на 14%. У кращому класичному виші - КНУ ім. Шевченка - кількість бюджетників за цією спеціальністю урізана на 10%. а у ДНУ замовлення знову було збільшене.

Напрямок "міжнародна економіка" з'явився цього року у Львівському інституті економіки і туризму, який одержав на нього п'ять місць державного замовлення. Рівно стільки ж забрали у іншого львівського вишу, що перебуває на вищій позиції у рейтингу МОН.

Експерти Центру дослідження суспільства склали рейтинговий список вишів, які одержали найбільші сумарні обсяги замовлення від держави. Він має такий вигляд (у порядку зменшення кількості місць): НТУУ "КПІ", КНУ ім. Шевченка, НУ "Львівська політехніка", ДНУ ім. Олеся Гончара, Львівський національний університет ім. Франка, НТУ "Харківський політехнічний інститут", Національний університет біоресурсів і природокористування, Національний авіаційний університет, Донецький національний технічний університет, ХНУ ім. Каразіна.

ZN.UA порівняло цей рейтинг з незалежними від Міносвіти рейтингами вишів, де враховується думка роботодавців, - ТОП-10 за версією журналу "Кореспондент", "Компас" і ТОП-200. Між ними є багато спільного. Досить високі рейтингові позиції усюди мають Києво-Могилянська академія і КНЕУ ім. Гетьмана. І саме вони відсутні у списку тих, кому МОН збільшило держзамовлення. Навіть навпаки - держзамовлення для цих навчальних закладів скорочене, підкреслює видання.

При цьому ДНУ і Національний університет біоресурсів і природокористування з'являються в десятці лідерів лише в одному з трьох рейтингів - ТОП-200.

За словами директора Центру дослідження суспільства Інни Совсун, "існують нормативи щодо кількості викладацьких ставок, які мають припадати на певну кількість студентів. Отже, чим більше студентів "замовляє" державу, тим більше ставок вона гарантує університету. Оскільки в українських вишах наукові дослідження не проводяться, значну частину їх бюджету становлять зарплати на викладання. Тому щороку університети докладають усіх можливих зусиль для отримання місць держзамовлення".