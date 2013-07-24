У Казахстані двом співробітникам Укрспецекспорту дали 6 років з конфіскацією

Про це РІА «Новости» повідомила прес-секретар військового суду республіки Шолпан Шикетаєва.

Також, за словами прес-секретаря, колишній начальник Головного управління озброєнь Казахстану, обвинувачений в отриманні великого хабара в розмірі 200 тисяч доларів від співробітників українського державного підприємства, що займається експортом та імпортом послуг військового й спеціального призначення, засуджений на 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Начальника Головного управління озброєнь Казахстану, генерал-майора Алмаза Асенова затримали наприкінці січня 2013 року. Він підозрювався в отриманні хабара у розмірі 200 тисяч доларів. Асенов у оборонному відомстві відповідав за закупки, модернізацію та утилізацію різноманітних озброєнь - усі багатомільйонні контракти проходили саме через його управління. Також були заарештовані за підозрою в хабарництві двоє співробітників української державної компанії "Укрспецекспорт", яка займається продажем військової техніки.

"Асенова засудили на 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна з відбуванням у колонії суворого режиму. Його позбавили звання генерал-майор", - сказала Шикетаєва.

Вона додала, що двох співробітників "Укрспецекспорту" Школяренка і Хрульова засудили на шість років позбавлення волі в колонії суворого режиму з конфіскацією майна.