На Харківщині автомобіль потонув у річці - рятувальники шукають загиблих
08:32, 25 липня 2013Суспільство
1252 0
На Харківщині у Сіверському Донці потонув автомобіль, встановлюється кількість загиблих.
Міст через Сіверський Донець / Фото з Вікіпедії
Сьогодні о 1.00 біля урочища Фігуровка Чугуївського району Харківської області водій Daewoo Lanos, перетинаючи міст через Сіверський Донець, не впорався з керуванням і з’їхав у річку.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, автомобіль затонув. Одна людина врятувалась самостійно та, викликавши допомогу, повідомила, що в салоні перебувають ще троє людей.
На тему: У Криму автомобіль впав у море з 20-метрової скелі (фото)
Проводяться водолазні роботи з пошуку автомобіля, для підйому з води, та встановлення кількості загиблих. За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.
На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС у Харківській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter