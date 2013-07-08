У Криму автомобіль впав у море з 20-метрової скелі (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у м.Севастополі, в автомобілі перебувала жінка 1970 року народження.

На місце події був направлений автомобіль швидкого реагування аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС Севастополя.

До моменту прибуття рятувальників на місце події жінку з автомобіля витягнув і доставив на берег дайвер, який перебував на катері, що проходив вздовж узбережжя.

Рятувальники транспортували постраждалу до автомобіля швидкої допомоги. Жінка перебувала у важкому стані, з множинними переломами.

За допомогою автомобільного крана автомобіль ВАЗ-210994 був піднятий з дна бухти і переданий працівникам ДАІ.