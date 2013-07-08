У Криму автомобіль впав у море з 20-метрової скелі (фото)
14:44, 08 липня 2013Суспільство
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У Севастополі в неділю поблизу бухти Козача автомобіль ВАЗ-210994 впав у море з 20-метрової скелі.
Машина пішла під воду. Фото: sevastopol.su
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у м.Севастополі, в автомобілі перебувала жінка 1970 року народження.
На місце події був направлений автомобіль швидкого реагування аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС Севастополя.
До моменту прибуття рятувальників на місце події жінку з автомобіля витягнув і доставив на берег дайвер, який перебував на катері, що проходив вздовж узбережжя.
Рятувальники транспортували постраждалу до автомобіля швидкої допомоги. Жінка перебувала у важкому стані, з множинними переломами.
За допомогою автомобільного крана автомобіль ВАЗ-210994 був піднятий з дна бухти і переданий працівникам ДАІ.
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