МЗС повідомляє, що у жахливій аварії поїзда в Іспанії українці не постраждали

Громадян України, за попередніми даними, немає серед загиблих чи постраждалих у залізничній катастрофі в Іспанії.

Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

«За попередньою інформацією нашого Посольства в Іспанії, громадян України серед загиблих і постраждалих немає», - повідомив він.

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Водночас, сказав Перебийніс, посольство продовжує перевіряти можливу наявність українців в цьому потягу на момент катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, у потягу, що прямував 24 липня з Мадрида до Ферроля на північному заході Іспанії, їхали 218 пасажирів. О 20.41 за місцевим часом потяг з восьми вагонів і двох локомотивів зійшов з колії за 4 км від станції адміністративного центру Галісії - Сантьяго-де-Компостела.

За даними іспанської газети "Мундо", машиніст потяга перевищив гранично допустиму швидкість.

Кількість жертв катастрофи зросла до 77 осіб. Ще 143 людини поранено.