Кількість жертв катастрофи поїзда в Іспанії зросла до 77 (відео)

08:48, 25 липня 2013
Світ
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Внаслідок аварії поїзда в іспанському місті Сантьяго-де-Кампостела загинуло 77 осіб.

Жертвами залізничної аварії на північному заході Іспанії, за останніми даними, стали не менше 77 людей, 143 отримали поранення, передає РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Пасажирський потяг зійшов з рейок неподалік від залізничної станції міста Сантьяго-де-Компостела. Аварія сталася в середу в 20.42 за місцевим часом. Перекинулися всі 13 вагонів, передостанній був зруйнований повністю. Всього в поїзді знаходилися 218 пасажирів, а також машиністи і обслуговуючий персонал. Маршрут, де сталася катастрофа, з'єднує іспанську столицю з містом Ферроль.

Раніше повідомлялося про 69 загиблих. За даними агентства, рятувальники витягли з-під уламків тіла 73. Ще чотири людини померли в лікарні.

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