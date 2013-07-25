Кількість жертв катастрофи поїзда в Іспанії зросла до 77 (відео)

<p><a data-cke-saved-href="http://video.theaustralian.com.au/2398177959/Up-to-50-dead-in-Spain-train-crash" href="http://video.theaustralian.com.au/2398177959/Up-to-50-dead-in-Spain-train-crash" rel="nofollow">VIDEO: Up to 50 dead in Spain train crash</a></p>

Жертвами залізничної аварії на північному заході Іспанії, за останніми даними, стали не менше 77 людей, 143 отримали поранення, передає РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Пасажирський потяг зійшов з рейок неподалік від залізничної станції міста Сантьяго-де-Компостела. Аварія сталася в середу в 20.42 за місцевим часом. Перекинулися всі 13 вагонів, передостанній був зруйнований повністю. Всього в поїзді знаходилися 218 пасажирів, а також машиністи і обслуговуючий персонал. Маршрут, де сталася катастрофа, з'єднує іспанську столицю з містом Ферроль.

Раніше повідомлялося про 69 загиблих. За даними агентства, рятувальники витягли з-під уламків тіла 73. Ще чотири людини померли в лікарні.