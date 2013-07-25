Янукович зобов’язав власників ЗМІ розкрити їх акціонерів

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом внесено низку змін до законів «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформаційні агентства», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та «Про телебачення і радіомовлення».

Зміни передбачають запровадження обов'язкового зазначення в заяві про державну реєстрацію друкованого ЗМІ даних про юридичну або фізичну особу, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) друкованого ЗМІ, а також юридичну особу, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. При цьому під здійсненням контролю визнається безпосереднє або через пов'язаних осіб володіння частками (паями, акціями), що забезпечує досягнення 50 і більше відсотків голосів у вищому органі юридичної особи, яка є засновником (співзасновником) друкованого ЗМІ.

Закон запроваджує як одну із підстав відмови в державній реєстрації друкованого ЗМІ порушення засновником (співзасновниками) вимог статті 10 Закону «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (щодо недопущення монополізації друкованих ЗМІ).

Закон передбачає обов'язкове зазначення в кожному випуску друкованого ЗМІ прізвища та ініціалів особи, відповідальної за випуск відповідного номера видання, поряд з наступними вихідними даними: назва видання, інформація про засновника (співзасновників), прізвище та ініціали редактора, порядковий номер випуску і дата його виходу в світ, індекс видання, розповсюджуваного за передплатою, тираж, ціна або помітка «Безкоштовно», адреса редакції, видавця, друкарні, серія, номер та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію, видавець.

Стосовно інформаційних агентств закон передбачає запровадження обов'язкового розміщення інформації про засновника (співзасновників) та власника (співвласників) інформаційних агентств у кожному випуску продукції таких агентств.

Закон вносить зміни до законів про друковані ЗМІ та про телебачення і радіомовлення, згідно з якими в разі якщо одним із співзасновників (співвласників) друкованого ЗМІ або телерадіоорганізації є фізична особа, пов'язаними з нею особами вважаються також члени її сім'ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими вона контролює відповідні ЗМІ.

Закон запроваджує заборону на створення та діяльність телерадіоорганізації, засновником (співзасновником), власником (співвласником) якої є нерезидент (нерезиденти), що зареєстрований в одній з офшорних зон, перелік яких визначається Кабінетом міністрів України.

У заяві про видачу (продовження) ліцензії на мовлення, яка подається до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, запроваджується обов'язкове зазначення відомостей про пов'язаних осіб та акціонерів, які на момент подання відповідної заяви володіють пакетами акцій більш як по 5%.

Підставами відмови у видачі ліцензії на мовлення на позаконкурсних засадах є відсутність у заяві відомостей, зокрема, щодо засновника (співзасновників), власника, (співвласників), пов'язаних осіб, виду мовлення, передбачуваної території розповсюдження програм, характеристик каналу мовлення, місцезнаходження та потужності передавача, періодичності, часу, обсягів та сітки мовлення, кількості домогосподарств на передбачуваній території розповсюдження програм.

Здійснення нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства щодо складу засновників (власників) покладено на Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.