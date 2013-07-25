МВФ: Рішення про відновлення співпраці з Україною може бути в листопаді

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив заступник керівника департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Уїльям Мюррей.

Метою роботи місії стане оцінка поточної економічної ситуації в країні та визначення прогнозів за підсумками року.

«Поки у нас не було глибоких дискусій щодо програми співпраці у деталях – з квітня місяця. Ймовірно, буде візит місії восени. Ми у процесі вироблення консультаційного рішення (за програмою співпраці – так званою Статтею 4 - УНІАН). Думаю, що таке рішення Ради директорів може бути обговорене і прийняте восени, орієнтовно у листопаді. Поки точної дати немає», - сказав Мюррей.

Як повідомляв УНІАН, раніше представники МВФ заявляли про те, що Фонд веде технічні дискусії з урядом України і готовий до всеосяжного діалогу за програмою співпраці.

У червні Україну відвідала місія Фонду з ознайомлювальною метою: новий глава місії - Ніколай Георгієв з 4 червня змінив на посту попереднього керівника місії Крістофера Джарвіса.

У 2013 році місія МВФ відвідувала Україну двічі. Підсумком роботи місії стала заява Джарвіса про те, що МВФ має намір продовжити діалог з Україною щодо співпраці у рамках нової програми "стенд-бай". Основними елементами нової програми мають стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту і дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського і енергетичного секторів з метою створення в Україні умов для стабільного економічного зростання і створення нових робочих місць.