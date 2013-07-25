У Раді хочуть тримати в’язнів з туберкульозом окремо від здорових

Законопроектом, текст якого розміщено на сайт ВР, пропонується внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України, якими передбачено, що утримання осіб, хворих на туберкульоз, проводиться в окремих приміщеннях від інших ув’язнених.

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Також пропонується внести зміни до Закону «Про попереднє ув'язнення», якими передбачається, що особи, хворі на туберкульоз, до яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою або до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт, утримуються в окремих приміщеннях від інших попередньо ув’язнених осіб.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що відсутність законодавчого врегулювання примусового утримання осіб, хворих на туберкульоз, в окремих приміщеннях арештних домів, кримінально-виконавчих установ, спеціальних виховних установ сприяє розповсюдженню цієї хвороби як серед здорових осіб, які там перебувають, так і після звільнення.