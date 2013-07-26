Філарет: УПЦ КП святкує 1025-річчя Хрещення на рівні з іншими церквами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи заяви УПЦ Московського патріархату про те, що Київський патріархат не бере участі у святкуванні, що свідчить, що Київський патріархат знаходиться поза православ’ям.

“Усі церкви - Київського патріархату, Московського патріархату, Римо-католицької церкви, Греко-католицької церкви - святкуємо цю подію разом, і разом ми сьогодні будемо знаходитися у палаці “Україна”, де буде відбуватися свято на державному і церковному рівні”, - сказав Філарет, додавши, що сьогоднішній день засвідчить, що усі церкви - разом.

При цьому предстоятель УПЦ КП нагадав, що церкви різних конфесій ще заздалегідь домовились, що кожна церква святкуватиме окремо, щоб не створювати протистояння.

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Саме тому, за його словами, Київський патріархат прийняв рішення святкувати Хрещення Київської Русі 28 липня у Володимирському соборі, а потім здійснити хресний хід від собору до пам’ятника князю Володимиру, де провести молебень. Водночас УПЦ Московського патріархату проводитиме богослужіння 27 на Володимирській гірці.

“Ми так домовились, щоб не було протистояння, заради єднання, тому що князь Володимир об’єднав Русь, і тому ми повинні служити єднанню”, - пояснив патріарх і додав, що сьогодні немає підстав говорити про те, що Українська православна церква Київського патріархату знаходиться поза православ’ям.