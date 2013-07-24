ЗМІ: Кирил приїде в Україну на потязі, «як у Сталіна»

«У поїзді будуть і представники помісних православних церков. Хрест Андрія Первозванного, який вперше їде в Україну, будуть перевозити в спеціальному храмі-вагоні, в якому всю дорогу проходитимуть богослужіння», - розповів Сегодня голова патріаршої прес-служби Олександр Волков.

Цей спеціальний поїзд - броньований.

«Це як готель на колесах. Такий був у Сталіна. Там п'ять вагонів, останній - вагон-храм. Охорона у Патріарха, як у Володимира Путіна. Для складу розроблять спеціальний графік руху, а їхати він буде по виділеній колії», - розповіли виданню джерела в «Укрзалізниці».

Приїде поїзд на Центральний залізничний вокзал у Києві, який обіцяють не перекривати.

«Але міліціонерів буде багато - близько двох сотень тільки на вокзалі», - розповіли газеті в довідковій Центрального вокзалу.

Як повідомляв УНІАН, в Україні на святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі прибудуть 9 предстоятелів помісних православних церков і представники шести православних церков світу. Серед них і глава РПЦ патріарх Кирил.

Також Україну відвідають президенти РФ, Білорусі, Сербії та Молдови.