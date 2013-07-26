Організатор Врадіївської ходи, що відбуває 10 діб арешту, продовжує голодувати

Один з організаторів Врадіївської ходи Василь Любарець, який відбуває у столичному спецприймальнику 10 діб арешту за рішенням суду, відмовляється від прийому їжі та прогулянок.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за результатами моніторингу спеціприймальника для осіб, підданих адміністративному арешту ГУМВС України в м. Києві.

Як ідеться у повідомленні, заарештовані не мають скарг на умови тримання, а у вільний час за бажанням допомагають адміністрації у благоустрої території, збирають яблука у дворі установи тощо.

Члени моніторингової групи поспілкувались із утримуваними, зокрема з Любарцем. "На знак протесту проти вироку він оголосив голодування. Під час розмови Василь Любарець повідомив, що жодних претензій ні до умов тримання, ні до ставлення до нього персоналу спецприймальника він не має, на здоров’я наразі теж не скаржиться. Він також зазначив, що йому безперешкодно надаються побачення з адвокатом та передаються передачі. Від прийому їжі та прогулянок він відмовляється", - зазначають у прес-службі Омбудсмена.

Крім того, у ході візиту моніторингова група дослідила, чи відповідають умови тримання арештованих міжнародним та національним стандартам належного поводження та чи усунуло керівництво установи недоліки, що були виявлені під час попереднього візиту у вересні минулого року.

"Серед виявлених недоліків слід зазначити, що особам, які відбувають адмінарешт, заборонені побачення з близькими. Побачення дозволені лише з адвокатом. Хоча можливість побачень прямо не передбачена документами, що регулюють діяльність установ цього типу, однак вони так само не заборонені жодним нормативним документом", - наголошується у повідомленні.

Представники моніторингової групи вважають, що умови для осіб, які перебувають під адміністративним арештом, не можуть бути гіршими за умови, в яких перебувають особи, затримані за підозрою у скоєнні злочину, взяті під варту та засуджені до позбавлення волі за кримінальне правопорушення, а тому немає підстав забороняти побачення у спецприймальнику.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня ініціатор Врадіївської ходи Любарець отримав 10 діб адміністративного арешту за організацію і проведення мітингу на Майдані Незалежності у Києві.