За другим протоколом організатору Врадіївської ходи дали 10 днів арешту

Його звинувачували в порушенні правил проведення мирних зборів. Як повідомляє Радіо Свобода, таке рішення оголосив суддя Анзор Саадулаєв.

У відповідь на таке рішення Василь Любарець оголосив голодування. Кілька активістів, які його підтримували, також приєдналися до цієї акції.

Раніше інший суддя Шевченківського суду за таким же обвинуваченням виправдав Любарця, не знайшовши складу правопорушення. Міліція склала проти активіста два протоколи за звинуваченням у порушенні правил проведення мирних зборів, але в різні дні: 19 і 20 липня.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 18 липня міліція розігнала мітинг, який проводили жителі смт Врадіївка, де в ніч на 27 червня співробітники міліції зґвалтували місцеву жительку. Також до мітингувальників приєдналися столичні громадські активісти.

Учасники акції встановили намети. Ввечері 18 липня міліція почала зносити ці намети. Людей били, вихоплювали з натовпу по одному. Щонайменше троє журналістів «5 каналу» постраждали під час розгону мітингу.

19 липня на прес-конференції начальник ГУ МВС в м. Києві Валерій Коряк повідомив, що бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» під час знесення наметів не порушували інструкції.

Раніше сьогодні, 22 липня, Шевченківський районний суд Києва закрив провадження по адміністративній справі щодо координатора Врадіївської ходи, активіста громадянського руху "Спільна справа" Василя Любарця, порушеній за невиконання рішення Київського міського адміністративного суду, який заборонив проведення акцій на Майдані Незалежності до 31 липня.

Суддя Наталія Волокітіна у своїй ухвалі зазначила, що рішення Київського міського адміністративного суду не було персоніфікованим, тому воно не може стосуватися якоїсь конкретної особи, як у даному випадку - Любарця, відповідно, провадження по справі закривається.