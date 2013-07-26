ЗМІ: Запорізьку активістку Радченко відпустили з психлікарні

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на доньку активістки Дар’ю Радченко.

«Я забрала її близько сімнадцятої години і привезла маму додому. Жодних документів про історію хвороби і результати аналізів Раїси Радченко ми не отримали», − каже дочка активістки. Адвокати Радченків порадили їм не залишати квартиру і не відкривати незнайомцям двері, щоб уникнути провокацій.

Зі свого боку, Радченко обіцяє йти далі і вимагати скасування протиправного діагнозу й покарання всіх осіб, причетних до репресій проти неї. Перш за все, буде проведена незалежна психіатрична експертиза. Також найближчим часом родина Радченків позиватиметься до суду на своїх кривдників.

Сьогодні вже став відомий результат роботи комісії Міністерства з охорони здоров’я, яка досліджувала стан Радченко. Комісія встановила: вчасне надання лікування й адекватність лікування пацієнтки, все це надало можливість значно покращити стан її здоров’я. Відтак розглядається можливість щодо зміни форми лікування зі стаціонарного на амбулаторне.

11 липня запорізьку громадську активістку Раїсу Радченко за рішенням Ленінського районного суду примусово доставили на лікування до Запорізької обласної психіатричної лікарні. Активістка повідомила що не визнає таке лікування і вважає це помстою влади за її активну громадську позицію. Вона відома тим, що активно боролась проти корупції у міській владі та правоохоронних органах, працювала заступником начальника районної адміністрації за часів міського голови Олександра Поляка і була проректором одного з Київських вишів.