Примусово забрану до психлікарні активістку оглядає комісія МОЗ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі омбудсмена.

До складу комісії входять 8 лікарів-психіатрів з різних областей України під головуванням директора Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології Ірини Пінчук.

Результати роботи комісії стануть відомими наступного тижня, зазначається в повідомленні.

Як нагадали в прес-службі, справа активістки Радченко перебуває на особистому контролі Уповноваженого ВР з прав людини.

На тему: Лутковська пообіцяла зайнятися справою посадженої до психлікарні активістки

Також на контролі омбудсмена перебуває справа доньки Раїси Радченко – Дар’ї. Під час примусової госпіталізації до психіатричної лікарні її матері працівниками міліції на Дар’ю Радченко було складено два протоколи про адміністративні правопорушення. Перший - про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції при виконанні ним службових обов'язків). Другий - про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Сьогодні, 26 липня, представник Секретаріату омбудсмена та регіональний координатор у зв’язках із громадськістю Уповноваженого з прав людини в Запорізькій області були присутніми на засіданні Ленінського районного суду, під час якого розглядалась справа про вчинення Дар’ї Радченко адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

За клопотанням Радченко, задля реалізації її права на захист, слухання було перенесено на 5 серпня, повідомили в прес-службі.

Як повідомлялося, запорізьку активістку Раїсу Радченко затримали 11 липня у будівлі Ленінського районного суду міста і за рішенням суду госпіталізували до психіатричної лікарні.

За словами доньки, це зроблено внаслідок того, що мати, як член низки громадських організацій, неодноразово критикувала дії міліції та збирала підписи за відставку мера.

Самі правоохоронці звинувачують Раїсу Радченко в постійних скандалах з оточуючими, які нібито і написали скаргу на активістку.