У Криму мати з дитиною впали в печеру: хлопчик у реанімації

У Криму туристи з Донецької області – мати й дитина – впали в печеру, 9-річного хлопчика доставлено до реанімації з розбитою головою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в АРК, інцидент стався в Сімферопольському районі 26 липня.

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«Під час екскурсії в складі незареєстрованої групи на плато Карабі-Яйла в печеру Бузук впали жінка та її син. Постраждалих підняли на поверхню члени туристичної групи й доставили до метеостанції, звідти їх забрала карета швидкої допомоги й транспортувала до лікарні в Сімферополі», - йдеться в прес-релізі.

У хлопчика – відкрита черепно-мозкова травма. Він у лікарні.

Його мати від госпіталізації відмовилася.