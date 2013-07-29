Українські прикордонники затримали росіянку з 10 пістолетами

Громадянку Росії, яка намагалася перетнути українсько-російський кордон в обхід пункту, затримали прикордонники відділу «Жовтневе» Харківського загону.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, правоохоронці затримали жінку за 5 метрів від кордону між українським селом Землянки і російським Хутір Старий. Громадянка несла з собою сумку та рюкзак, в яких було 10 пневматичних пістолетів.

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Наразі стосовно 32-річної росіянки складено документи про адміністративне правопорушення за незаконне перетинання кордону, а районним судом призначене покарання у вигляді адміністративного арешту терміном на 3 доби. Зброю передано працівникам митниці Міністерства доходів та зборів України.