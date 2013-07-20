Українець хотів прорватись у Польщу, протаранивши митний пункт на авто

Польські прикордонники затримали громадянина України, який за кермом автомобіля намагався прорватися до Польщі через шлагбаум у пункті пропуску "Медика - Шегині" (Львівська область).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Польської прикордонної служби, 28-річний чоловік таким чином планував уникнути детальної перевірки автомобіля.

"Наближаючись до будинку, де проводиться додатковий контроль, водій несподівано повернув і дуже швидко поїхав у бік пункту пропуску, де зламав шлагбаум і наїхав на "кактус", що пробив йому колеса", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники затримали українця через кілометр за пунктом пропуску.

Як виявилося, українець на автомобілі Renault Trafic перевозив 10,5 тис. контрабандних сигарет вартістю понад 35 тис. доларів.

Йому доведеться відповідати за спробу втечі і перевезення контрабанди.