У Порошенка кажуть, що офіційно претензій від Росії ще не отримали

Кондитерська компанія Roshen, один з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні, поки що не одержала офіційного повідомлення від Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд ) про заборону поставок її продукції на ринок Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Roshen.

«Офіційних документів про заборону поставок ми ще не одержували. Поки що ведемо переговори з Росспоживнаглядом», - сказала УНІАН прес-секретар компанії Інна Петренко.

«Підстав для заборони немає, тому ми сподіваємося, що це питання скоро вирішиться», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Росспоживнагляду Геннадій Оніщенко заявив російським ЗМІ, що запроваджено заборону на поставку до Росії продукції компанії Roshen. При цьому станом на 10:00 за київським часом Федеральна митна служба Росії ще не одержала вказівок Росспоживнагляду про заборону поставок на територію Росії продукції Roshen.

Раніше, 11 липня, прес-секретар Росспоживнагляду Воропаєва повідомила, що Росспоживнагляд забракував декілька партій української кондитерської продукції.

За даними Міністерства доходів і зборів України, в 2012 році українські кондитери поставили на ринок РФ 119,1 тис. тонн шоколадних виробів, виручивши майже 413 млн. дол. При цьому імпорт шоколаду з Росії до України торік становив 27,8 тис. тонн, або 102,7 млн. дол. у грошовому вираженні.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen («Рошен») - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика "Рошен" (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

Roshen є дочірним підприємством «Українського промислово-інвестиційного концерну» («Укрпромінвест», Київ).