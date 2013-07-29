Росія відмовилася від шоколаду Порошенка
09:25, 29 липня 2013Суспільство
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Росспоживнагляд ввів заборону на ввезення до Росії кондитерських виробів української торгової марки Roshen.
Українець за національністю Геннадій Онищенко "благословляє" продовольчі війни
Про це як повідомляє газета "Коммерсант", заявив головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко. За його словами, в ході експертизи продукції на чотирьох фабриках компанії (київській, вінницькій, маріупольській і кременчуцькій) були виявлені порушення вимог до якості і безпеки.
«Є підстави говорити про системні порушення чинного в нашій країні законодавства про захист прав споживачів», - повідомив головний санітарний лікар РФ.
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Кондитерська корпорація Roshen належить українському бізнесменові Петру Порошенку.
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