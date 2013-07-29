Росія відмовилася від шоколаду Порошенка

Про це як повідомляє газета "Коммерсант", заявив головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко. За його словами, в ході експертизи продукції на чотирьох фабриках компанії (київській, вінницькій, маріупольській і кременчуцькій) були виявлені порушення вимог до якості і безпеки.

«Є підстави говорити про системні порушення чинного в нашій країні законодавства про захист прав споживачів», - повідомив головний санітарний лікар РФ.

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Кондитерська корпорація Roshen належить українському бізнесменові Петру Порошенку.