Головним редактором українського Forbes став медійник із Росії
20:21, 29 липня 2013Суспільство
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Новим головним редактором проекту «Forbes Україна» призначений Михайло Котов.
Михайла Котова сьогодні представили колективу
Сьогодні він був представлений колективу редакції, - повідомляється в офіційному прес-релізі компанії.
Михайло Котов раніше працював у російських медіа: «Коммерсант», Газета.Ru. У UMH group Котов прийшов з медіагрупи «РИА Новости», де він працював виконавчим директором - головним продюсером, займаючись запуском нових і координацією роботи існуючих проектів.
У Forbes Котов буде відповідати за розвиток журналу, сайту і додатків.
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Як повідомлялося, наприкінці червня стало відомо про придбання молодим бізнесменом Сергієм Курченком українського медіа-холдингу, до якого, зокрема, входить «Forbes Україна».
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