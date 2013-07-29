Головним редактором українського Forbes став медійник із Росії

Сьогодні він був представлений колективу редакції, - повідомляється в офіційному прес-релізі компанії.

Михайло Котов раніше працював у російських медіа: «Коммерсант», Газета.Ru. У UMH group Котов прийшов з медіагрупи «РИА Новости», де він працював виконавчим директором - головним продюсером, займаючись запуском нових і координацією роботи існуючих проектів.

У Forbes Котов буде відповідати за розвиток журналу, сайту і додатків.

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Як повідомлялося, наприкінці червня стало відомо про придбання молодим бізнесменом Сергієм Курченком українського медіа-холдингу, до якого, зокрема, входить «Forbes Україна».