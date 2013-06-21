Борис Ложкін підписав угоду про продаж UMH Group

Про це повідомляє сайт UMH Group.

До остаточного закриття угоди управлінський склад медіа-холдингу залишається незмінним. 98% акцій компанії передано на зберігання ескроу-агенту (однієї з авторитетних юридичних компаній Великобританії).

Як наголошується в повідомленні, ВЕТЕК придбає акції більшості міноритарних акціонерів в окремих проектах, в тому числі - у структур, афілійованих з Геннадієм Боголюбовим. Опціон з Петром Порошенком щодо придбання його частки в «Кореспонденті» та інших спільних проектах було реалізовано ще у квітні.

Раніше UMH Group заявляла про необхідність в залученні інвестицій. У зв'язку з несприятливою ринковою кон'юнктурою на світових біржових майданчиках рада директорів UMH Group відмовилась від наміру проводити IPO і після консультацій з підприємством Concorde Capital ухвалила рекомендації працювати з приватними інвестиціями.

У травні цього року в своєму інтерв'ю «Інтерфакс - Україна» генеральний директор компанії Concord Capital Ігор Мазепа зазначав, що найбільш звичний спосіб для акціонерів - залучення грошей з публічного ринку зараз не працює.

«Ми рекомендували UMH Group коригувати стратегію із залучення грошей і працювати з private equity fund або приватними інвесторами», - заявив він.

Акціонери UMH Group, розглядаючи кілька різних пропозицій, зупинили вибір на пропозиції групи Сергія Курченка, оскільки воно не тільки повною мірою задовільнить інтереси акціонерів і кредиторів, але й дозволить залучити додаткові кошти для більш інтенсивного розвитку групи, наголошується в повідомленні.

Президент UMH Group Борис Ложкін, коментуючи підписання угоди, зазначив: «Амбітна група ВЕТЕК здатна дати серйозний поштовх розвитку UMH, особливо в сфері нових медіа, включаючи покупки діючих бізнесів, і в результаті увійти у топ-10 найбільших медіа-компаній СНД».

За словами першого віце-президента UMH Group Григорія Шверка, завдяки угоді компанія отримає додаткове фінансування, а також отримає новий імпульс для розвитку бренді в компанії та зміцненню її ринкових позицій.

«Вирішальним був для нас той факт, що ми отримали від ВЕТЕК тверде запевнення щодо збереження незалежності редакцій і невтручання в редакційну політику медіа», зазначив він.

Як зазначено в повідомленні на сайті медіа-холдингу, UMH Group є найдинамічнішою мультимедійною групою у Східній Європі. В Україні медіа-холдинг керує портфелем з понад 50 брендів з лідируючими позиціями на ринках Інтернету, радіо та преси. У Росії входить в десятку найбільших гравців видавничого ринку. За оцінкою «РБК.Рейтинги», UMH Group входить в топ-15 найбільших медіа-компаній на території пострадянського простору.

З травня 2008 року GDR компанії котируються на Франкфуртській фондовій біржі. У 42 офісах компанії в Росії і Україні працює близько 4000 співробітників.

У портфель компанії входятьтакі бренди, як Forbes, Vogue, Кореспондент, Теленеделя, i.ua, bigmir.net, football.ua, Ретро FM, Наше радіо, EuropaPlus, Авторадіо, Аргументи і Факти, Комсомольська правда та інші.