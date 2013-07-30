Затримали ще двох міліціонерів із служби боротьби з наркотиками

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зі зв'язків із громадськістю УМВС у Херсонській області, зараз затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання м. Херсона.

За інформацією прес-служби прокуратури Херсонської області, досудове розслідування здійснює відділ розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури Херсонської області в кримінальному провадженні за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання або збут наркотичних засобів), а також ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Встановлено, що група з 4 чоловік, до складу якої входили 2 працівників міліції, тривалий час здійснювала незаконний збут ацетильованого опію жителям Нової Каховки.

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У ході обшуків виявлені і вилучені наркотичні засоби, сировина для їх виготовлення, а також грошові кошти, виручені від збуту наркотичних засобів, в сумі понад 50 тис. грн.

Троє учасників угрупування, зокрема працівники правоохоронних органів, на даний момент затримані, місцеперебування четвертого підозрюваного встановлюється.

Досудове розслідування продовжується, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура області.