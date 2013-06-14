МВС переатестує антинаркотичні підрозділи

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, про це сказав начальник Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків (БНОН) Міністерства внутрішніх справ України Олег Школьний.

Він зазначив, що “на жаль, доводиться констатувати факти виявлення працівників міліції, які, зраджуючи інтересам служби, самі здійснюють злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків”. За його словами, “по всіх таких випадках відкриваються кримінальні провадження, причини та умови цих фактів стають предметом гострого реагування МВС”.

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За словами Школьного, “у липні поточного року заплановано позачергову атестацію працівників підрозділів БНОН, під час якої буде визначено тих працівників, які не в змозі ефективно працювати у боротьбі з наркозлочинністю”.

Школьний зазначив, що “принциповою позицією МВС є не гонитва за кількісними показниками, а якісне документування кваліфікованих злочинів, які дійсно становлять небезпеку для суспільства та держави”. За його словами, кількість кримінальних справ стосовно наркозалежних осіб (за зберігання наркотиків) упродовж 5 місяців 2012 року становила 11,3 тис., а за аналогічний період поточного року – всього 7 тис., що майже на 4 тис. менше.

Школьний повідомив, що нині йде розробка законодавства про кримінальні проступки, у рамках якої розглядається питання про декриміналізацію нетяжких злочинів у сфері контролю за обігом наркотиків.

Начальник Управління БНОН МВС повідомив, що впродовж 2013 року викрито 107 випадків схиляння до наркоманії, у тому числі 17 - вчинені відносно неповнолітніх.

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Школьний підкреслив, що основні зусилля підрозділів, що займаються боротьбою з наркозлочинністю, спрямовані на виявлення наркозбувачів, організованих злочинних груп, каналів та джерел надходження наркотиків, а також на їхнє виготовлення. “Про це свідчать ліквідовані органами внутрішніх справ 52 міжрегіональні та міжнародні канали”, - додав він.

За словами Школьного, працівниками УБНОН МВС затримано двох жителів Херсонської області, які займалися збутом марихуани у великих розмірах. “У затриманих правоохоронці вилучили майже 160 кг готового наркотичного зілля, ціна якого, за цінами чорного ринку, становить більше 3,2 млн грн, що становить 128 тис. доз наркотика. Крім того, у затриманих вилучено ще й 1,5 тис. кущів коноплі, які вони вирощували в горщиках”, - сказав він.