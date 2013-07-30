Міліція закрила кримінальне провадження щодо ДТП за участю Меладзе

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС у Київській області.

"Кримінальне провадження, відкрите щодо розслідування ДТП за участю Костянтина Меладзе, відповідно до ч. 1 п. 2 ст. 284 КПК України 22 липня 2013 було закрито та направлено до прокуратури Київської області для перевірки законності прийнятого рішення", - зазначили у прес-службі.

На тему: Розслідування скандальної ДТП з Костянтином Меладзе зайшло в глухий кут

Як повідомляв УНІАН, дорожньо-транспортна пригода за участю К.Меладзе сталася 27 грудня 2012 року на 32-му кілометрі траси Київ - Обухів.

Рухаючись у напрямку Києва, водій «Лексуса» неподалік від зупинки «П’ятихатки» скоїв наїзд на пішохода. 30-річна жінка загинула на місці.

Досудове розслідування проводило Слідче управління Головного управління МВС України в Київській області.