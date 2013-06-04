Розслідування скандальної ДТП з Костянтином Меладзе зайшло в глухий кут

«Зараз зібрані всі матеріали і направлені експертам для організації автотехнічних експертиз, - заявив Вестям Сергій Бурлаков, в. о. начальника прес-служби МВС України. - Коли будуть результати - невідомо. Поки не вручено повідомлення про підозру - терміни не обчислюються».

Тобто Меладзе проходить у справі як свідок. У МВС іронізують з приводу уваги преси до Меладзе, мовляв, "чого ви до нього причепилися, нехай людина ще кілька пісень напише".

Рідня загиблої Пищало навідріз відмовляється спілкуватися з пресою і передає, що не вважає винуватим композитора. Як раніше розповідали сусіди постраждалої сім'ї, Меладзе взяв на утримання дітей загиблої жінки.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2012 року на трасі Київ - Обухів продюсер збив на смерть своїм «Лексусом» 30-річну Ганну Пищало.