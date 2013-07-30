Лікарі про Мельника: Підзахисний не розуміє, що відбувається і де він знаходиться

Судове засідання у справі ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, якого підозрюють в отриманні хабарів в особливо великих розмірах, перенесено на завтра, 31 липня, на 11.00.

Як передає кореспондент УНІАН, головуюча суддя Печерського райсуду Києва Пилаєва оголосила перерву у засіданні суду через розбіжності висновків медичної експертизи з боку слідчого та з боку захисників підозрюваного.

У свою чергу захисник Мельника Назаренко заявив, що медичний огляд його підзахисного робили лікарі приватної клініки “Борис”, але хто викликав і за чий рахунок проводилося обстеження, захисту невідомо.

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“Підзахисний не розуміє, що відбувається і де він знаходиться. Наразі стан хворого середнього ступеня важкості. Ми вважаємо, що підзахисний не може приймати участь у судовому засіданні. Крім того, ми не знаємо, хто викликав фахівців приватної клініки “Борис” і хто оплачував їхні послуги. Тому ми не можемо довіряти їхнім висновкам”, - сказав Назаренко.

У свою чергу слідчий у справі Мельника заявив, що медичний огляд фахівці приватної клініки “Борис” провели у його присутності, і їхні висновки дозволяють Мельнику брати участь у судовому засіданні.

“За висновком лікарів, Петро Мельник може бути присутній на засіданні суду. Проте підозрюваний не підписав висновок фахівців “Борис”. Довідка лікарів у мене і я передаю її суду”, - сказав слідчий.

У свою чергу прокурор зазначив, що, на його думку, Мельник може бути присутнім на засіданні суду, і лікарі, які присутні в будівлі суду, можуть це підтвердити.

Після цього головуючий суддя заявила, що суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи до 31 липня на 11.00, оскільки дані щодо стану підозрюваного розбіжні. Також суддя зобов’язала слідчого до завтрашнього ранку провести експертизу стану здоров’я підозрюваного і висновки надати суду.

Варто зазначити, що підозрюваний під час судового засідання лежав на лавці підсудних, на запитання головуючого судді відповідав мляво.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва має прийняти рішення щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному в одержанні хабара ректору університету податкової служби Мельнику.

Вчора, 29 липня, Печерський райсуд Києва також не зміг обрати затриманому ректору запобіжний захід, і в засіданні суду було оголошено перерву. Під час судового засідання Мельнику викликали швидку допомогу.

Правоохоронці затримали Мельника 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.