Мельник попросився на медогляд - суддя оголосив перерву

У судовому засіданні в справі затриманого за хабар ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, якому суд має обрати запобіжний захід, оголошено перерву для медичного огляду підозрюваного.

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання розпочалося об 11.00.

Проте самого підозрюваного доставили до суду близько 14.20 каретою «швидкої допомоги». Після цього Мельник попросив суд про медичний огляд.

Враховуючи обставини, суддя оголосив перерву і наразі чекає висновків лікарів щодо можливості проведення судового засідання.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 липня, Печерський районний суд Києва не обрав затриманому за хабар ректору запобіжний захід, і в засіданні суду було оголошено перерву. Під час судового засідання Мельнику викликали швидку допомогу.

27 липня Мельника було затримано під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.

Затримання вимагача відбувалося в рамках відкритого кримінальної провадження за ознаками ч.4 ст. 368 КК України.