В Англії знайшли вкрадену скрипку Страдіварі вартістю $1,8 млн

Британській поліції вдалося виявити скрипку роботи Антоніо Страдіварі, вкрадену майже три роки тому в Лондоні, пишуть РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

Інструмент вартістю 1,8 мільйона доларів разом із двома смичками було знайдено в своєму футлярі минулого тижня в будівлі в центрі Англії. За даними поліції, ні скрипка, ні смички не були пошкоджені. Інших деталей поліція не повідомляє.

Скрипку було повернено її власниці – скрипальці з Південної Кореї Мін Чин Кім. "Я й досі не можу повірити, що це сталося. Я грала на цьому інструменті з тих пір, як я була підлітком, тож він є частиною мене", - зазначила вона.

Музичний інструмент 1696 року було вкрадено разом із футляром та смичками в листопаді 2010 року у скрипальки Кім, яка виступала з Лондонським симфонічним оркестром. Один смичок, створений французьким майстром XIX століття Домініком Пеккате, оцінюється в 97,5 тисячі доларів, другий - роботи його учня Франсуаза Базена - коштує близько восьми тисяч доларів.

Інструмент зник коли Кім зайшла перекусити в бутербродну поряд із залізничною станцією "Юстон-сквер" і на деякий час залишила без нагляду футляр зі скрипкою.

У березні скрипка Страдіварі "спливла" в Болгарії, проте потім експерти встановили, що це була підробка.