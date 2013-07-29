Пограбування в Каннах може стати найбільшим в історії

Загальна вартість коштовностей, викрадених в неділю зловмисниками з готелю у французьких Каннах, склала майже 103 млн євро. Такі дані озвучила сьогодні прокуратура міста Грасс, яка веде розслідування зухвалого пограбування. На слід зловмисників правоохоронним органам вийти поки що не вдалося.

Ювелірні прикраси і коштовні камені були вкрадені під час збройного нападу на престижний готель "Карлтон Інтерконтінентал", розташований на набережній Круазет на Лазурному березі. У готелі проходила виставка "Неймовірні діаманти", на якій були представлені вироби фірми "Льовієв". Компанія належить великому ізраїльському підприємцю Льву Льовієву. Його статки журнал "Форбс" цього року оцінює в 1,5 млрд доларів.

Як зазначає ІТАР-ТАРС з посиланням на місцеві ЗМІ, це пограбування може стати найбільшим в історії. Досі таким вважалося вчинене в 2003 році в бельгійському Антверпені - тоді здобиччю злочинців стали прикраси на суму майже 100 млн євро.

У Франції найсерйозніший злочин подібного плану було скоєно у 2008 році в ювелірному магазині фірми "Гаррі Вінстон". Тоді було вкрадено намист і дорогоцінних каменів на 85 млн євро.