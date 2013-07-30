Лучани знайшли переваги потопу: купаються просто у себе на подвір’ях (відео)

19:02, 30 липня 2013
Суспільство
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У затопленому великою зливою Луцьку люди намагаються знайти переваги такого становища.

Не всім лучанам підтоплення принесло дискомфорт і незручності.

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Як повідомляє ВолиньПост, деякі жителі обласного центру Волині намагаються знайти у залитих водою подвір’я хоч якісь переваги. Зокрема у мережу виклали відео, де юнак проводить час у аквапарку, на який перетворила його подвір’я злива.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 16.00 в Луцьку розпочалась сильна гроза, подекуди град. Район ЗАГСУ, вулиці Ветеранів, Конякіна, Карпенка-Карого, проспекту Соборності та інші вщент заповнені водою.

На цих вулицях практично паралізовано рух легкового транспорту, маршрутні таксі стоять обабіч доріг. На деяких ділянках зірвало люки, вода фонтаном била на вулиці. 

 
 
 
 
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