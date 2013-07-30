В Одесі затримали «злодія в законі» Гію Батумського
19:20, 30 липня 2013Суспільство
679 0
В Одесі працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України затримали 62-річного «злодія в законі», відомого у кримінальному світі під прізвиськом «Гія Батумський».
Працівники ГУБОЗ затримали «злодія в законі» / Фото: kriminal.lv
Неодноразово засуджений чоловік прибув на територію України для обговорення питань щодо розподілу сфер кримінального впливу, повідомила сьогодні прес-служба ГУБОЗу.
На тему: Із України видворили «Гігу Одноокого» (фото)
Наразі "авторитета" уже видворили за кордони України.
Наразі вирішується питання про заборону йому в’їзду на наступні 5 років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter