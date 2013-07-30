В Одесі затримали «злодія в законі» Гію Батумського

В Одесі працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України затримали 62-річного «злодія в законі», відомого у кримінальному світі під прізвиськом «Гія Батумський».

Неодноразово засуджений чоловік прибув на територію України для обговорення питань щодо розподілу сфер кримінального впливу, повідомила сьогодні прес-служба ГУБОЗу. На тему: Із України видворили «Гігу Одноокого» (фото) Наразі "авторитета" уже видворили за кордони України. Наразі вирішується питання про заборону йому в’їзду на наступні 5 років.

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