Оніщенко попросив не шукати політики в забороні продукції Roshen

Як передає РІА Новости, про це Оніщенко заявив на брифінгу в Москві.

«Що б вони там не кричали, не шукали в цьому якусь компоненту політичну, не знайдуть. Тому що є об'єктивні дані, що говорять про те, що якість не відповідає заявленим вимогам», - сказав Оніщенко на брифінгу в Москві.

Оніщенко підкреслив, що Росспоживнагляд неодноразово попереджав Україну про те, що треба вибудовувати нормальні відносини з контролю якості продукції, а не наступати на одні й ті самі граблі.

«Були сири - болюча тема - забулося. Зараз виплила нова тема», - зазначив Оніщенко на брифінгу.

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Водночас Оніщенко заявив, що у Росспоживнагляду поки немає претензій до цукерок компанії Roshen, які виробляються в Липецьку.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня голова Росспоживнагляду Геннадій Оніщенко заявив, що введено заборону на поставки до Росії продукції компанії Roshen.

При цьому в кондитерській компанії заявили, що ніяких офіційних документів, що підтверджують заборону на поставки її продукції на ринок РФ, Roshen не отримувала.

За даними Міністерства доходів і зборів України, в 2012 році українські кондитери поставили на ринок РФ 119,1 тис. тонн шоколадних виробів, виручивши майже 413 млн дол. При цьому імпорт шоколаду з Росії в Україну минулого року становив 27,8 тис. тонн, або 102,7 млн дол. у грошовому виразі.