На російській митниці пояснили, коли припинять пропускати товари Roshen

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили у прес-службі ФМС.

«Ми сьогодні вранці одержали відповідного листа факсом від Росспоживнагляду. Зараз він проходить внутрішні реєстраційні процедури, і одразу після цього буде відправлений на митні пости на кордоні», - сказав співбесідник агентства.

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Водночас у прес-службі Росспоживнагляду повідомили, що під час здійснення державного нагляду за оборотом харчової продукції при дослідженні кондитерських виробів, вироблених на фабриках Кондитерської корпорації Roshen (Україна), виявлено порушення вимог законодавства у сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя людини (органолептичні показники, токсичні домішки) і законодавства у сфері захисту прав споживачів (невідповідність інформації про харчову цінність продукції, вказаної на етикетці).

У зв'язку з цим припинено ввезення на територію Російської Федерації кондитерських виробів, вироблених на фабриках кондитерської корпорації Roshen (Україна): ПАТ «Київська кондитерська фабрика Roshen», ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика Roshen», ПАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика Roshen».

«Відповідну інформацію направлено до Федеральної митної служби і управління Росспоживнагляду по суб'єктах Російської Федерації», - зазначається у повідомленні.

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Також повідомляється, що у молочному шоколаді Roshen виявлено бензапірен, що має канцерогенні властивості і властивості біоакумуляції, це вказує на відсутність належного контролю за продовольчою сировиною для виробництва кондитерських виробів.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня голова Росспоживнагляду Геннадій Оніщенко заявив, що введено заборону на поставки до Росії продукції компанії Roshen.

При цьому у кондитерській компанії заявили, що жодного офіційного документу, який підтверджує заборону на поставки її продукції на ринок РФ, Roshen не одержувала.

За даними Міністерства доходів і зборів України, у 2012 році українські кондитери поставили на ринок РФ 119,1 тис. тонн шоколадних виробів, виручивши майже 413 млн дол. При цьому імпорт шоколаду з Росії до України минулого року становив 27,8 тис. тонн, або 102,7 млн дол. у грошовому вираженні.