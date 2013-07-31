ЗМІ: Племінника екс-ректора Мельника також затримали за хабар
Прокуратура розслідує справу відносно колишнього податківця за фактом шахрайського отримання 30 тис. доларів.
Слідчим відділом прокуратури проводиться розслідування кримінального провадження стосовно колишнього заступника начальника Солом’янського райвідділу Державної податкової інспекції у місті Києві за фактом шахрайського отримання 30 тис. доларів шляхом зловживання службовим становищем.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, слідством встановлено, що обвинувачуваний вимагав та отримав від бізнесмена гроші за вирішення питання про непроведення перевірок на його підприємстві. Зловмисник, користуючись довірою потерпілого, ввів його в оману, оскільки вирішення цього питання не входило в коло повноважень посадовця.Податківця було викрито на робочому місці під час одержання грошей.
Після закінчення слідства прокуратура скерувала кримінальну справу до Солом’янського райсуду для розгляду по суті. У червні поточного року місцевий суд ухвалив рішення про направлення матеріалів справи для проведення додаткового розслідування.
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Відомості про скоєння колишнім заступником керівника Солом’янського райвідділу ДПІ кримінального правопорушення 13 червня 2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем з боку працівника правоохоронного органу) та ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливо великому розмірі).
Наразі триває виконання вказівок суду про проведення додаткової експертизи та допиту свідків.
Колишньому податківцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.
Як відомо, газета Коммерсант-Україна з посиланням на свої джерела раніше повідомляла, що в Солом'янському районному суді перебуває справа щодо племінника затриманого на хабарі екс-ректора Податкової академії Петра Мельника Олександра, який раніше обіймав посаду першого заступника начальника відділу податкової міліції Солом'янського району Києва.