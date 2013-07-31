ЗМІ: Племінника екс-ректора Мельника також затримали за хабар

Слідчим відділом прокуратури проводиться розслідування кримінального провадження стосовно колишнього заступника начальника Солом’янського райвідділу Державної податкової інспекції у місті Києві за фактом шахрайського отримання 30 тис. доларів шляхом зловживання службовим становищем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, слідством встановлено, що обвинувачуваний вимагав та отримав від бізнесмена гроші за вирішення питання про непроведення перевірок на його підприємстві. Зловмисник, користуючись довірою потерпілого, ввів його в оману, оскільки вирішення цього питання не входило в коло повноважень посадовця.

Податківця було викрито на робочому місці під час одержання грошей.

Після закінчення слідства прокуратура скерувала кримінальну справу до Солом’янського райсуду для розгляду по суті. У червні поточного року місцевий суд ухвалив рішення про направлення матеріалів справи для проведення додаткового розслідування.

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Відомості про скоєння колишнім заступником керівника Солом’янського райвідділу ДПІ кримінального правопорушення 13 червня 2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем з боку працівника правоохоронного органу) та ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливо великому розмірі).

Наразі триває виконання вказівок суду про проведення додаткової експертизи та допиту свідків.

Колишньому податківцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Як відомо, газета Коммерсант-Україна з посиланням на свої джерела раніше повідомляла, що в Солом'янському районному суді перебуває справа щодо племінника затриманого на хабарі екс-ректора Податкової академії Петра Мельника Олександра, який раніше обіймав посаду першого заступника начальника відділу податкової міліції Солом'янського району Києва.